Новый аренавирус из Боливии вызывает сильную геморрагическую лихорадку.

Ученые и медики встревожены сообщениями о новом вирусе, который способен передаваться от человека к человеку и вызывать опасную геморрагическую лихорадку. Случаи заражения так называемым вирусом Чапаре в последние годы фиксировались в Боливии.

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Как сообщает Naked Science, об этом говорилось на виртуальной конференции Американского общества тропической медицины и гигиены (ASTMH). По итогам встречи общество опубликовало тревожное сообщение о болезни.

Отмечается, что впервые болезнь заметили у нескольких пациентов в 2003-2004 годах, один из которых скончался. Вызывающий болезнь вирус обнаружили возле реки Чапаре в Боливии – он был назван в честь нее.

Патоген отнесли к семейству аренавирусов, РНК-содержащих вирусов, вызывающих высоколетальные тропические заболевания, такие как лихорадка Ласса.

Подобные вирусы, как правило, передаются людям от грызунов, например, при вдыхании пыли, содержащей их выделения. Однако ученые полагают, что вирус Чапаре, похоже, способен передаваться напрямую от человека к человеку.

Симптомы вируса Чапаре характерны для геморрагической лихорадки: головная боль, высокая температура, ломота в суставах, рвота, внутренние кровотечения.

В 2019 году Чапаре впервые долгое время вновь проявил себя. Его обнаружили у местного фермера, состояние которого долго не удавалось диагностировать. РНК «чапаревируса» выделили из фекалий грызунов поблизости от его фермы. Но на этот раз заболели и трое медицинских работников, которые ухаживали за пациентом. По всей видимости, они не контактировали с грызунами-переносчиками. Двое из медиков впоследствии умерли.

Больше того, частицы вируса Чапаре выделили из спермы одного выжившего пациента спустя более чем 160 дней после болезни.

«Теперь мы уверены, что вирус потенциально может передаваться через множество жидкостей тела», — заключают медики из ASTMH, призывая относиться к новой болезни со всей серьезностью.

Вместе с тем они отмечают, что поводов для паники нет. Вспышки аренавирусных инфекций, как правило, остаются локальными.

Даже если вирус Чапаре передается от человека к человеку, он требует прямого контакта. Это делает его куда менее заразным и более контролируемым, нежели вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, подобные печально известному коронавирусу.

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Автор: Дмитрий Захаров