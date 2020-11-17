В Сибири выявили новый тип коронавирусной инфекции COVID-19. Определенные замены в S-белке выявлены в 9 изолятах на данной территории.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».
По словам Поповой, всего определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных.
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По информации главы Роспотребнадзора, анализ геномов возбудителя Covid-19 из зарубежных стран и России показал, что новые мутации коронавируса из Европы на территорию РФ не попадали.
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