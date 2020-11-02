Дерматологи уточнили, что "ковидные пальцы" обычно сохраняются у пациентов в течение 15 суток.

Группа исследователей Covid Symptom Study опубликовала фотографии нетипичного симптома коронавируса - "ковидных пальцев".

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Специалисты показали снимки красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног у зараженных COVID-19.

Установлено, что бугры на пальцах чаще всего появляются у детей и более молодых больных, пишет Huffington Post.

По словам инфицированных, сами образования могут болеть, зуд они чаще всего не вызывают. Также после исчезновения бугра на его месте кожа может слезать.

Дерматологи уточнили, что "ковидные пальцы" обычно сохраняются у пациентов в течение 15 суток.

Что такое "ковидные пальцы"

Примерно у 50% больных COVID-19 людей появлялся отек и покраснение пальцев ног. Воспаление напоминает обморожение и может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Согласно исследованию Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии, так называемые "ковидные пальцы" появляются в течение первых четырех недель заражения.

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Автор: Ольга Робейко