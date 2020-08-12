Nature: Негативный тест на COVID-19 не означает, что пациент выздоровел

Многие из тех, кого занесли в категорию выздоровевших от коронавируса, на самом деле так и не смогли восстановить свое здоровье.

Пандемическая политика должна включать четкие определения и оценки, которые точно объясняли бы, что такое «легкая» форма заражения коронавирусом.

Глобальная пандемия коронавируса продолжается уже 8 месяцев. Однако люди до сих пор "меряют" ее влияние количеством смертей. Случаи заражения, которые не привели к госпитализации пациентов, размыто называют "мягкими". За такими больными не следят.

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Момент выздоровления определяется выпиской из больницы или отрицательным результатом теста на коронавирус. Слабое здоровье тех, кого называют "выздоровевшими", не учитывают. А по всему миру живут миллионы людей, которые заболели, но не попали в больницу и не сделали тест. Их просто не считают. Об этом на страницах Nature пишет профессор по здравоохранению Саутхемптонского университета Нисрин Алван.

Абсолютно здоровые люди сталкиваются с длительными симптомами, такими как тяжесть в груди, одышка, боль в мышцах и слабость. Они не могут работать, заниматься физически или ухаживать за другими. И их всех заносят в категорию пациентов "с мягкой формой COVID-19". Данные, собранные с помощью мобильного приложения, предназначенного отслеживать больных в Великобритании, свидетельствуют, что по меньшей мере каждый десятый пациент страдает от коронавируса более трех недель. Симптомы, которые сохраняются несколько недель и лишают кого-то возможности заниматься привычными делами, нельзя называть "мягкими".

Определение и оценка выздоровления от COVID-19 должны быть более точными, чем запись в больничных бумагах или отрицательный результат теста. Как только станет понятно, что можно считать выздоровлением, появится и возможность отличить быструю форму заражения коронавирусом от той, которая длится долго.

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"В конце марта у меня были симптомы COVID-19, в частности высокая температура, кашель, гастроэнтерологические расстройства, боли в груди и ногах. Но в то время пациентам, которые не нуждаюлись в госпитализации, не делали тесты. После этого у меня были плохие дни с симптомами, а были и вполне нормальные. Затем были дни ухудшения и истощения, которые заставляли меня сожалеть обо всем сделанном в те дни, когда становилось легче", - пишет автор, вспоминая свой личный опыт борьбы с COVID-19.

"Это сложное время для меня как для ученого в сфере здравоохранения, которому приходится иметь дело с таким странным ходом болезни и одновременно участвовать в пандемических действиях. Я не знаю, что это значит для моего здоровья в долгосрочной перспективе. И это меня тревожит как мать, которая ухаживает за маленьким ребенком", - добавила она.

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Она добавляет, что ее история болезни не уникальна. В мире оказалось много людей, чье здоровье так и не вернулось к состоянию до пандемии. Среди них много тех, чьи симптомы ослабляются и усиливаются. Медики и ученые имеют определенные представления о том, кто больше рискует умереть от COVID-19. Однако, никто не может сказать, у кого заражение с симптомами или без может перерасти в затяжную форму болезни.

"Идея о том, что можно позволить обществу пройти через определенный контролируемый уровень заражения, защищая при этом наиболее уязвимых, не имеет смысла без оценки здоровья и производительности людей рядом со смертностью", - говорится в статье.

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