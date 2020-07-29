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В мире количество тех, кто выздоровел от коронавируса, приближается к 10 миллионам

08:57, 29 июля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Лидером по количеству заболевших по-прежнему являются США, где 4 351 997 человек заболели коронавирусом. На втором месте идет Бразилия с показателем 2 483 191 больных, далее идет Индия - 1 483 156 больных.

Первое место по количеству смертей также занимают США - 149 256 умерших, далее идет Бразилия, где от опасной болезни умерло 88 539 человек. Также в тройку лидеров по этому показателю входит Великобритания - 45 963 смертей.

Выздоровели в мире от коронавируса 9 711 187 человек. В Бразилии - 1 868 749 тех, кто выздоровел, в США - 1 355 363, в Индии - 952 743.

gisanddata.maps.arcgis.com

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