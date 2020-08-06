New York Times: Ученые нашли причины появления смертельных случаев COVID-19

Исследование тяжело больных пациентов показало, что их иммунная система не реагирует на коронавирус должным образом.

Ученые ступили на путь решения наиболее сложной биологической загадки пандемии коронавируса: почему одни люди становятся тяжело больными, а другие быстро выздоравливают?

Согласно выводам ряда последних исследований, вирус заставляет иммунную систему некоторых пациентов сходить с ума. Потеряв способность отправить правильные клетки и молекулы на борьбу с чужеродной инфекцией, тело зараженных использует весь свой арсенал. Как пишет New York Times, такой ложный шквал вредит здоровым клеткам.

"Мы наблюдаем безумные вещи на разных этапах заражения", - сказала иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки, которая возглавила одно из новых исследований.

Ученые, которые пытаются разобраться в такой необычной реакцией, обнаружили определенные закономерности, которые определяют течение болезни. От них зависит, выздоровеет ли пациент быстро или его состояние станет очень тяжелым. Выводы, сделанные на основе новых данных, могут помочь определить правильное лечение, облегчить симптомы и даже побороть коронавирус до того, как он слишком сильно выведет из строя иммунную систему.

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"Многие данные говорят нам, что нужно действовать на достаточно раннем этапе этого процесса", - сказал иммунолог из Университета Пенсильвании Джон Верри, который недавно опубликовал исследование таких предательских иммунных реакций. По его словам, выяснив новые детали, ученые могут начать проверку предположение, что "мы можем изменить траекторию болезни".

Когда более известнные человечеству респираторные инфекции, такие как грипп, пытаются закрепиться в теле, иммунная реакция на это происходит в два этапа. Во-первых, большое количество быстрых защитных клеток появляются в месте заражения и пытаются заблокировать чужеродную инфекцию. Тем самым они дают иммунной системе время, чтобы подготовить более точную атаку.

Ранняя реакция в значительной степени зависит от сигнальных молекул, которые называют цитокинами. Они вырабатываются организмом в ответ на появление вируса. Цитокины могут мобилизовать "подкрепление" из других частей тела, провоцируя воспаление. В конце концов, эти клетки и молекулы начальной стадии отступят, открывая путь для антител и Т-клеток, которые предназначены для уничтожения вирусов, а также зараженных клеток.

Но это слаженная оборона организма не работает у людей, страдающих от тяжелых случаев COVID-19. Вместо того, чтобы отступить в нужный момент, цитокины продолжают первую стадию защиты даже тогда, когда Т-клетки и антитела уже на месте заражения. Это означает, что воспалительная реакция не прекращается, хотя она больше не нужна.

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"Воспаление - это вполне нормально при вирусной инфекции", - сказала иммунолог Стэнфордского университета Кэтрин Блиша.

"Проблемы начинаются тогда, когда вы не можете избавиться от него", - добавила она.

Доктор Ивасаки считает, что неправильное поведение цитокинов может быть результатом неспособности тела держать вирус под контролем. Многие люди, которые не могут выздороветь, сохраняют патоген на много дольше, чем другие пациенты, которые выздоравливают быстро. Поэтому иммунная система продолжает свою воспалительную "осаду", которая становится вредной.

Ряд других вирусов, среди которых ВИЧ и герпес, научились обманывать и уклоняться от атаки иммунной системы. Новые данные указывают на то, что коронавирус тоже может обладать способностью задерживать или подавлять интерферон - один из первых цитокинов, которые выделяются при заражении. Провал первой линии обороны организма может заставить иммунную систему усилить условную "тревогу" и превратить свою реакцию на что-то деструктивное.

"Это загадка. Несмотря на такую ​​бурную иммунную реакцию, вирус все равно продолжает размножаться", - сказал иммунолог из Университета Корнелла Авери Огэст.

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Также качество цитокинов может быть более важным, чем их количество. В научной работе, которую доктор Ивасаки и ее коллеги опубликовали на прошлой неделе в журнале Nature, говорится, что поведение цитокинов у тяжело больных COVID-19 больше соответствует борьбе с патогенами, которые не относятся к вирусам.

Хотя разделение пока не точное, но реакцию иммунной системы на различные патогены можно грубо разделить на три категории. Первый тип направлен против вирусов и определенных бактерий, которые проникают в человеческие клетки. Второй тип борется с паразитами.

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Третий тип нацелен против грибков и бактерий, которые могут выжить за пределами клеток. Каждая из категорий использует различные цитокины, чтобы вызвать различные виды молекул для борьбы с заражением.

Команда доктора Ивасаки обнаружила, что у людей, которые достаточно быстро выздоравливают от COVID-19, происходит иммунная реакция первого типа. Но у пациентов с тяжелой формой болезни реакция использует ресурсы, характерные для второго и третьего типа. По словам доктора Ивасаки, это "глупо", потому что "никаких паразитов в организме нет". По ее словам, создается впечатление, будто иммунная система не может "выбрать подход".

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