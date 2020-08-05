Newsweek: Ученые выяснили, почему иммунитет некоторых людей лучше справляется с коронавирусом

Контакт с другими вирусами из той же семьи мог сыграть роль в появлении у иммунных клеток так называемой «памяти», о которой сегодня мало известно.

Некоторые люди могут иметь естественный иммунитет к новому коронавируса после контакта с инфекциями из того же семейства вирусов. Как показывает новое исследование, такой эффект может иметь даже заражение вирусами, которые вызывают обычную простуду.

Большинство коронавирусов вызывают лишь мягкие или умеренные симптомы у людей, ведя себя как острые респираторные инфекции. Как пишет Newsweek, иммунная система использует белые кровяные тельца, известные как T-клетки, для борьбы с этими патогенами. Новый коронавирус, который заразил более 4 миллионов человек только в США, принадлежит к тому же семейству, что и обычная простуда. Т-клетки могут помочь отбить атаку COVID-19, даже если человек никогда не контактировал до этого с новым коронавирусом.

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Ученые указывают на феномен, который называют "памятью" Т-клеток. Он позволяет кровяным тельцам реагировать на типы инфекций, с которыми они раньше контактировали. Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Science, у 20-50% людей, которые никогда не контактировали с новым коронавирусом, наблюдалась "значительная реакция Т-клеток" на него.

Ученые отмечают, что нужно еще провести эксперименты, чтобы доказать существование памяти Т-клеток. Но феномен "может объяснить аспекты дифференциальных клинических последствий COVID-19, влияния эпидемиологических моделей коллективного иммунитета или повлиять на эффективность потенциальных вакцин против COVID-19".

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В июле журнал Nature опубликовал итоги исследований Т-клеток. В них было указано, что феномен памяти таких кровяных телец был обнаружен у пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Их иммунные клетки реагировали на различные штаммы нового коронавируса.

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