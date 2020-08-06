Science: Беременные женщины в особой опасности из-за COVID-19

Коронавирус наносит удар по легким и сердечно-сосудистой системе, которые в период вынашивания ребенка и так под давлением.

Доктор Ялда Афшар ежедневно слышит один и тот же тревожный вопрос от своих пациентов: «Ударит ли по мне коронавирус сильнее из-за беременности? Если я заражусь, навредит ли вирус ребенку?».

Афшар, которая работает акушером в Университете Рональда Рейгана в Калифорнии, понимает обеспокоенность женщин, лучше чем кто-либо другой. Потому что она сама должна родить своего первого ребенка в октябре.

Данных о влиянии COVID-19 на беременность очень мало, - пишет Science. Но доступные доказательства дают определенное успокоение. Ведь заражение плода - очень редкое явление. Эксперты придерживаются осторожного оптимизма, говоря, что скорее всего, коронавирус не навредит развитию плода на ранних периодах.

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Впрочем, новые данные указывают на то, что беременность делает женское тело более уязвимым к тяжелым случаям COVID-19. Частично это происходит из-за уникальных изменений в иммунной системе беременных, а отчасти потому, что коронавирус атакует легкие и сердечно-сосудистую систему, которые и так переживают стресс из-за вынашивания ребенка.

Эксперт по новым инфекционным заболеваниям и беременности в Университетской клинике Лозанна Дэвид Бауд считает, что рецепт, который будущим матерям нужно соблюдать, очень прост.

"Нужно защищать своих беременных пациентов. Первые, кому нужны маски и кто должен избегать социальных контактов - это беременные женщины", - сказал он.

Science напоминает о данных Центра профилактики и контроля заболеваний США, которые были опубликованы в июне. Среди 91,4 тысячи женщин репродуктивного возраста, которые были заражены коронавирусом, 8207 были беременны. И они на 50% чаще оказывались в отделении интенсивной терапии, чем их небеременные сверстники. Также беременных на 70% чаще подсоединяли к системам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хотя повышение угрозы умереть зафиксировано не было.

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Однако, издание отмечает, что данные Центра профилактики и контроля заболеваний дают не полную картинку. Ведь только 28% среди 32,6 тысяч женщин в США репродуктивного возраста, заражение которых зафиксировали в ведомстве до начала июня, вынашивали детей.

Другое исследование в прошлом месяце опубликовала Служба здравоохранения в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. В нем были использованы более полные данные. Исследователи использовали данные о всех шведах, которые были заражены за 4 недели в марте и апреле. Они рассчитали частоту попадания зараженных беременных женщин в отдел интенсивной терапии по сравнению с этим показателем среди небеременных женщин репродуктивного возраста. Исследование было небольшим. За указанный период в Швеции только 13 беременных попали в отделение интенсивной терапии, а также 40 небеременных. Но Бауд считает, что расчеты этого исследования сейчас "наиболее точные".

Результаты шведского исследования поражали. Согласно им, беременные женщины с COVID-19 или зараженные "новоиспеченные" матери в шесть раз чаще попадали в отделение интенсивной терапии, чем их небеременных сверстники.

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Известно, что в период вынашивания ребенка риск серьезного заболевания из-за респираторных вирусных инфекций возрастает. Во время эпидемии гриппа H1N1 в 2009 году на беременных женщин приходилось 5% от всех смертей в США. Хотя они составляли лишь 1% от населения страны. Еще одно исследование показало, что беременные женщины с SARS значительно чаще попадали в отделение интенсивной терапии, чем небеременные.

По словам иммунолога из Йельской школы медицины Акико Ивасаки, это отчасти объясняется тем, что в период вынашивания ребенка "вся иммунная система меняет свое поведение, чтобы не создать иммунную реакцию против плода".

"Мать вынуждена ослабить собственную иммунную защиту, чтобы защитить здоровье ребенка", - пояснила эксперт.

В то же время, иммунная система не "выключена" полностью. По словам вирусолога из Питтсбургского университета Кэролайн Койн, "большая иммунная реакция на инфекцию точно имеет потенциал вызвать осложнения".

В дополнение, SARS-CoV-2 наносит удар по легким и сердечно-сосудистой системе, которые у беременных и так в напряженном состоянии.

"С развитием плода места для легких остается все меньше и меньше. Именно поэтому беременные женщины испытывают одышку. А это влияет на легочную функцию в целом", - пояснила глава кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Эмори Денис Джемисон.

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Чтобы обеспечить ребенка, беременным женщинам требуется дополнительный кислород, а также кровь для доставки его плоду. В целом, речь идет о примерно на 50% большей потребности на поздних сроках беременности. Это может значительно усилить давление, которое COVID-19 создает на сердечно-сосудистую систему.

"А поскольку вирус может вызвать изменения в сосудах, провоцировать воспаление, это может повысить нагрузку на сердце еще больше", - пояснила Джемисон.

Также кровь беременных отличается повышенной способностью сворачиваться. Поскольку при рождении ребенка организму нужно быстро останавливать кровотечения. Но коронавирус тоже заставляет кровь сворачиваться. И это может стать причиной дополнительных проблем.

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