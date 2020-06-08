Новая Зеландия решила отменить почти все карантинные ограничения

В этой стране всего было подтверждено 1 тыс. 504 случая инфицирования коронавирусом и 22 смерти.

Новая Зеландия отменяет почти все карантинные ограничения, поскольку в стране больше нет случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

По ее словам, почти все карантинные ограничения будут отменены завтра, 9 июня, поскольку в Новой Зеландии больше нет активных случаев заражения коронавирусом.

В частности, школы и рабочие места будут открыты в соответствии с новыми правилами "уровень 1", которые не предусматривают ограничений собраний или внутренних путешествий.

В то же время Ардерн поощряет граждан страны все еще соблюдать социальное дистанцирование.

Читайте такжеЕще одна страна преодолела COVID-19

Она заявила, что международные границы страны пока будут оставаться закрытыми для лиц, которые не являются резидентами, чтобы исключить новую вспышку коронавируса. При этом лица, являющиеся резидентами страны, по прибытии вынуждены будут в течение двух недель находиться на карантине.

По последним данным, в Новой Зеландии нет новых случаев заражения коронавирусом. В течение последних 17 дней не было подтверждено ни одного положительного случая, а в течение последних 12 дней никто не лечился в стационаре. Также уже 40 дней прошло с момента выявления последнего случая, когда вирус передавался в обществе.

Как сообщал ранее УНИАН, первый случай инфицирования коронавирусом в Новой Зеландии зафиксирован 28 февраля. По состоянию на 14 марта в стране было 6 случаев заболевания, а 20 марта иностранцам запретили въезд в страну. С 23 марта были закрыты школы, отменены все массовые мероприятия, а работа второстепенного бизнеса приостановлена, хотя в то время в стране не было зафиксировано ни одной смерти. Всем работникам было поручено работать из дома, если это возможно, а общественный транспорт работал только для работников важных отраслей.

В этой стране всего было подтверждено 1 тыс. 504 случая инфицирования и 22 смерти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram