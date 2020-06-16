В ВОЗ предупредили о новой волне коронавируса: страны должны быть готовыми

Почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тысяч новых заражений.

Коронавирус в мире снова будет распространяться, поэтому страны должны быть готовыми к новой вспышке COVID-19.

Такое заявление сделал руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время брифинга.

Читайте такжеИнфицированных COVID-19 в мире уже более 8 миллионов (карта)«Даже страны, которые продемонстрировали способность преодолеть распространение коронавирусной инфекции, должны быть и далее готовы к новой волне. На протяжении последних двух недель почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тысяч новых заражений», – заявил он.

Представители ВОЗ также отметили, что с 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина после того, как мегаполис более 50 дней продержался без единого зафиксированного случая инфицирования COVID-19.

Одновременно в около 20 штатах США, которые на протяжении последних недель начали восстанавливать экономическую активность, также регистрируется рекордное количество новых заражений. Частично это объясняют увеличением объемов тестирований.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра здравоохранения Украины Степанова, рост числа больных COVID-19 не зависит от увеличения количества тестов.

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