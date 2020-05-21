Не время расслабляться: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19

Вторая волна не будет неизбежно катастрофической, если граждане стран будут соблюдать карантинные меры и дистанцию, считают в Европейском Союзе.

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Амонн призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавирусной болезни.

Об этом сообщает агентство The Guardian.

Читайте такжеВ мире уже более 5 миллионов человек заразились COVID-19«Вопрос в том, когда она будет и насколько сильная, вот в чем вопрос, на мой взгляд», – отметила Аммон.

По ее словам, вирус на данный момент распространяется намного быстрее, нежели в январе и феврале, когда он начал приходить из Китая.

«Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения… показатели не такие уж и впечатляющие, от 2 до 14%, что оставляет от 85 до 90% населения уязвимым», – подчеркнула она.

В то же время Аммон утверждает, что вторая волна не будет неизбежно катастрофической, если граждане стран будут соблюдать карантинные меры и дистанцию.

«Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистичными. Сейчас не время расслабляться», – добавила Аммон.

Ранее УНИАН писал, что в Украине уровень смертности от коронавирусной инфекции колеблется в пределах от 2,7% до 2,9%.