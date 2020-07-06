Никотин vs COVID-19: пользователи э-сигарет болеют в 4 раза реже – результаты GFN

Глобальный форум по никотину (GFN) объединяет людей, связанных с трансформацией курения: политиков, экспертов в области здравоохранения, ученых и производителей. В онлайн-дискуссии участники представили последние данные о достижениях в области никотиновой науки, мировой борьбы с эпидемией курения и этические аргументы в пользу продуктов со сниженным риском.

Содержание форума было связано с влиянием пандемии COVID-19 и как болезнь переносится курильщиками. Растущее количество доказательств указывает – курение не является фактором риска восприимчивости к вирусу. Риккардо Полоза, основатель Центра передового опыта по ускорению снижения вреда (CoEHAR), отметил, что у пользователей электронных сигарет вероятность заражения коронавирусом в 4 раза ниже. Это объясняется выработкой защитных реакций организма. Данные выводы подтверждены и другим исследованием, в котором лишь 9% госпитализированных с COVID-19 –курильщики.

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Константинос Фарсалинос, доктор медицины и научный сотрудник Центра кардиохирургии Онассиса в Афинах, представил израильское исследование, в котором среди 115 000 диагностических тестов на COVID-19 среди курильщиков, только 4 000 были положительными, и пользователи электронных сигарет болели гораздо реже. Это объясняется тем, никотин оказывает противовоспалительное действие, а именно воспаление является причиной прогрессирования заболевания.

Роберто Сассман, старший научный сотрудник и лектор по физике в Национальном университете Мексики, подчеркнул, что в период пандемии общество подвергается тоннам дезинформации. Так же было с прошлогодней новостью о пострадавших от вейпинга американцах: 66% думали, что болезни вызвал сам девайс и только 28% знали, что всплеск заболеваний был вызван ТГК веществами, содержащимися в некачественных жидкостях.

Наряду с дезинформацией препятствует решению проблемы курения недоверие к альтернативным продуктам. Мойра Гилхрист, вице-президент по коммуникациям продукции сниженного риска крупной табачной компании, рассказала, что запрет таких продуктов некоторыми странами ограничивает возможности курильщиков для снижения рисков для здоровья. Однако табачные компании уже движутся к достижению будущего без сигаретного дыма: на конец марта 2020 года, 10.6 миллионов женщин и мужчин бросили курить и перешли на электронные системы нагрева табака.

Государствам важно занимать активную позицию, считает Патриция Ковачевич, независимый консультант и всемирно известный эксперт по вопросам никотина. По ее мнению, регулирование – мощный инструмент, способствующий снижению вреда от табака. Одним из эффективных методов является пропорциональное регулирование, которое поддерживается надежными научными данными, основанными на здравом смысле. По оценкам экспертов, при поддержке государства и гражданского общества, полностью прекратить продажи сигарет можно в течение 10-15 лет.

"Менее чем за полгода было опубликовано 21 000 статей про COVID-19 (около 116 новых работ в день). А об электронных альтернативах курению – 5 000 статей за 10 лет. Это доказывает – курильщики все еще не обладают достаточной информацией, чтобы сделать осознанный выбор", – подытожил Риккардо Полоза.

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