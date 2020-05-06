Немецкий вирусолог: мир еще столкнется со второй и третьей волнами COVID-19

Вирусолог отметил, что даже после того, как человечество справиться с пандемией, нужно быть готовым ко второй и даже третьей волнам COVID-19.

Во многих европейских странах эпидемия коронавируса пошла на спад. Но пока рано радоваться, считает глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

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По мнению Вилера, даже после того, как человечество справиться с пандемией, нужно быть готовым ко второй и даже третьей волнам COVID-19. «Я исхожу из того - и это подтверждают специалисты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции», - отметил эксперт, передает medikforum.

Вирусолог подчеркнул, что немецкая система здравоохранения готова к новым вызовам. Также он добавил, что власти намерены увеличить количество проводимых тестирований на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Германии по состоянию на 1:00 6 мая диагностировано 166 706 случаев болезни, 135 100 пациентов уже выздоровели, 6993 умерли. Первый случай заболевания COVID-19 в Германии обнаружили 27 января.