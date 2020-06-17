Названы три растительных продукта, в которых белка не меньше, чем в мясе

Среди растительных продуктов есть немало вариантов, которые могут использоваться для замены мяса.

Когда речь заходит о белке, большинство сразу думает о мясе. Но среди растительных продуктов есть немало вариантов, которые могут использоваться для его замены.

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Чечевица. Чечевица – основа индийской кухни. В ее составе есть железо, кальций и клетчатка, в дополнение к полезным для сердца полифенолам. Количество белка в одной чашке чечевицы – 18 грамм, пишет medikforum.

Черная фасоль. В фасоли содержится достаточно много углеводов, но они отличаются от тех, что потребляются вместе с булочками или десертами. В порции черной фасоли содержится 15 грамм белка, а также важная для организма растворимая клетчатка, которая помогает снижать уровень «плохого» холестерина.

Нут. Порция нута также содержит 15 грамм белка. При этом варианты его использования можно перечислять бесконечно. Его можно использовать как непосредственно в качестве гарнира, так и как основу для чипсов и даже мороженого.

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