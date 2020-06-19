Названы шесть популярных завтраков, вредящих организму

Первыми в списке идут творожные сырки. Подобный продукт точно не подойдет на завтрак, но изредка перекусить таким батончиком разрешается.

Не все продукты одинаково полезны в качестве первого приема пищи. Завтрак должен быть питательным, насыщать различными компонентами, и не всегда овсяная каша или яичница с этой функцией справляются.

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Названы шесть популярных продуктов на завтрак, которые вредят организму, передает medikforum.

Творожные сырки. Продукты из натурального творога действительно полезны как первый прием пищи. Можно приготовить сырники, запеканку, просто съесть тарелку творога. Однако сладкие творожные продукты, купленные в магазине, вредят. В них не так много натурального творога, а больше растительных жиров, сахара, консервантов и вкусовых добавок – ингредиентов, приносящих вреда больше, чем пользы. Тем более пользы не принесет шоколадная глазурь, которая ничего общего с шоколадом не имеет. Подобный продукт точно не подойдет на завтрак, но изредка перекусить таким батончиком разрешается.

Каши быстрого приготовления. Каша – хороший завтрак, но только если не быстрого приготовления. В них нет правильных углеводов, которые медленно перевариваются, снабжая организм энергией длительное время. Крупу для быстрого приготовления подвергают специальной обработке, из-за чего вся польза питательных веществ утрачивается.

Мюсли. Это крупяные хлопья с добавлением: семечек, сухофруктов, фруктов, синтетических наполнителей красителей, ароматизаторов. Гораздо эффективнее на завтрак потреблять обычную кашу, добавляя в блюдо семена, фрукты, ягоды, натуральные сиропы, ванилин, корицу и другие полезные вещи.

Покупная выпечка. Кондитерка промышленного производства – один из самых вредных продуктов на завтрак. Это сочетание огромного количества быстрых углеводов, животных жиров, сахара, калорий. Высокий гликемический индекс не принесёт положительного эффекта. Все это ухудшает здоровье, внешний вид, работу пищеварительной системы.

Быстрые завтраки. На полках в супермаркете можно найти многообразие быстрых завтраков – звездочки, хлопья, шарики, которые заливаются молоком, йогуртом или соком, после чего потребляется якобы питательный завтрак. Особенно производители разнообразием форм и яркими упаковками направлены на детей. А им как раз лучше ограничивать потребление подобных блюд. В составе сухого продукта находятся мука, крахмал, сахар, усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, синтетические добавки. От этого возникают проблемы с обменом веществ, ожирение, нарушения функционирования почек, желудка, печени, других органов пищеварительной системы.

Бутерброды с колбасой. Многие делают бутерброды с колбасой в качестве первого приема пищи. Хлеб еще можно найти такой, чтобы не навредить себе. Например, цельнозерновой. А колбасу натуральную на витрине супермаркета встретишь с трудом. В полезном бутерброде содержатся: хлеб из муки грубого помола, натуральное мясо, свежие овощи, листовая зелень. Возможно добавить сливочное масло, рыбу, творожный или обычный сыр.

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