Названы самые опасные натуральные ингредиенты скрабов для лица

Не все знают, что некоторые натуральные компоненты представляют не пользу, а вред, если использовать их в скрабах для лица.

Многие знают, что природа имеет большое количество ингредиентов, повышающих привлекательность, омолаживающих кожу и наполняющих ее энергией. Однако некоторые вполне натуральные компоненты представляют не пользу, а вред, если использовать их в скрабах для лица.

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Первый из них лимон. Он содержит лимонную кислоту и имеет гораздо больше побочных эффектов, чем полезных свойств для кожи. Среди наиболее распространенных можно назвать раздражения кожи, вызывающиеся кислотностью фрукта. Лимон также может приводить к избыточной сухости, покраснениям и отшелушиванию. Именно поэтому его не следует применять в домашних скрабах для лица.

Соль. Гранулы соли маленькие по размеру, но они не могут проникнуть в кожные поры и тем самым очистить их. Однако втирание соли в лицо оказывает ненужно давление на разного рода прыщики и угри, это может приводить к покраснениям и сухости.

Сахар. Кристаллики сахара часто применяются в самодельных скрабах для тела, но для лица они не подходят. Грубые по своей текстуре, эти кристаллы могут повреждать кожу, вызывая небольшие порезы, из-за чего она будет выглядеть более красной. В результате, коже лица потребуется избыточное производство меланина для самозащиты, что спровоцирует гиперпигментацию.

Грецкие орехи. Еще один продукт, который из-за своих острых краев вызывает микротравмы на уязвимой коже лица. А это приносит ей больше вреда, чем пользы. Избегайте использования орехов, особенно грецких в скрабах для лица, пишет The Health Site.