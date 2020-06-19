Названы самые опасные напитки для утоления жажды в жару
15:41, 19 июня 2020Зарубежные новости
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Некоторые напитки могут значительно усилить обезвоживание организма и нарушить работу почек.
В жару лучше не пить газировку / фото pixabay
Американские ученые определили, что утолять жажду в жаркую погоду категорически нельзя сладкими напитками.
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Они могут значительно усилить обезвоживание организма и нарушить работу почек. Об этом стало известно из статьи в научном журнале American Journal of Physiology — Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, передает medikforum.
Исследователи провели ряд тестов с участием животных и выяснили, что употребляя напитки с добавлением фруктозы и глюкозы уровень обезвоживания организма продолжает увеличиваться. У особей, которым давали подслащенные напитки, степень поражения почек была более выражена.
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