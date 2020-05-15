Названы пять полезных свойств каперсов

Каперсы очень полезны для здоровья и являются частью средиземноморской кухни.

Технически, каперсы не являются ни фруктами, ни овощами. Эти маленькие похожие на бобы продукты - незрелые почки цветов кустарника Capparis spinosa, произрастающего в Средиземноморском регионе. Их собирают и маринуют в рассоле, чтобы уменьшить естественную горечь. Они очень полезны для здоровья и являются частью средиземноморской кухни. Вот пять причин, почему стоит включить в рацион каперсы.

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Укрепляют иммунную систему - каперсы богаты антиоксидантами - рутином и кверцетином, которые помогают иммунной системе отразить болезнетворные патогены и свободные радикалы. Кверцетин также является натуральным анальгетиком для снятия боли и уменьшения воспаления.

Поддерживают хорошее зрение - витамин А, антиоксидант, содержащийся в каперсах, помогает поддерживать хорошее зрение. Он также связан с уменьшением риска возрастных проблем со зрением, включая дегенерацию желтого пятна, катаракту и потерю зрения.

Облегчают боль в суставах - каперсы традиционно использовались в качестве средства от боли в суставах, вызванной артритом из-за противовоспалительных свойств растения. Они могут потенциально снимать хроническое воспаление и ослаблять воспалительные маркеры, например С-реактивный белок в печени.

Регулируют уровень сахара в крови - регулярное употребление каперсов потенциально может стабилизировать уровень сахара в крови, улучшение пищеварения, что естественным образом уменьшает риск диабета 2 типа.

Ускоряют рост волос - каперсовое масло является популярным ингредиентом в натуральных продуктах для волос благодаря содержанию в нем концентрированного железа и биотина. Железо способствует циркуляции крови в коже головы, которая активирует любой неактивный волосяной фолликул. Биотин способствует росту и густоте волос.

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