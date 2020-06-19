Названы продукты, которые лучше не есть после 30 лет

Помимо прочего специалисты предостерегают от употребления белого хлеба и другой выпечки из белой муки.

30-летний рубеж для организма - это своеобразный рубикон, преодолев который из рациона необходимо исключить некоторые продукты. Это связано с тем, что обмен веществ начинает замедляться и организм не способен настолько эффективно справляться с вредными компонентами, которые не создавали больших угроз в 20-летнем возрасте.

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Диетологи рекомендуют полностью исключить из рациона продукты с пестицидами. Первые 30 лет организм еще способен противостоять токсинам, которые попадают в тело человека вместе с пищей. Но постепенно защитные функции снижаются. После трех десятков лет пестициды начинают усиленно влиять на метаболизм и гормональный фон. Особую опасность несут овощи и фрукты, выращенные и использованием химических реагентов, сообщает medikforum.

Также специалисты предостерегают от употребления белого хлеба и другой выпечки из белой муки. В процессе переваривания эти продукты быстро превращаются в сахар. Излишки сахара провоцируют выброс коллагена, который разрушает белок эластин, делающий кожу упругой и гладкой.

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