Названы привычные продукты, постепенно отравляющие организм

Согласно имеющимся данным исследований регулярное потребление жареной картошки и чипсов два-три раза в неделю удваивает риск смерти.

Люди часто не догадываются, насколько опасными могут быть привычные продукты.

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О том, какие из них способны постепенно отравлять организм, пишет немецкое издание Focus,передает medikforum. В списке первыми идут обработанные мясные продукты. Многим известно, что колбаса – не самый здоровый на свете продукт. Но Даниэла Крел, диетолог Баварского потребительского центра, подчеркивает: этот продукт более коварен, чем может казаться.

Специалист призывает отказаться от активного потребления мясных полуфабрикатных изделий, предназначенных для готовки (обычно жарки).

«Из-за высокого содержания соли и других компонентов при их нагревании и обжаривании образуются нитрозамины, которые являются канцерогенными», - предупреждает эксперт.

Консервированные продукты. Их самая большая проблема – сама банка. Внутреннее покрытие консервной тары содержит бисфенол А, попадающий в продукт, а затем в организм. Данное химическое вещество нарушает гормональный баланс, может провоцировать нарушения развития у детей. Также его считают виновным в развитии рака, бесплодия.

Рыба. Считается, что она должна употребляться минимум один-два раза в неделю. Однако некоторые виды рыб сильно загрязнены ртутью и способны постепенно отравлять организм. Особенно опасными в этом плане являются рыба-меч, тунец. В зависимости от возраста и зоны вылова концентрация тяжелого металла в рыбе может варьироваться от незначительной до высокой. Также нужно соблюдать осторожность с лососевыми, которые разводятся фермерскими хозяйствами. Они зачастую сильно загрязнены антибиотиками и пестицидами, добавляемыми в корм.

Рис. Более здоровым вариантом привычного продукта является цельнозерновой рис, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Но отравляющие вещества могут скапливаться и в нем. По данным Баварского агентства по защите прав потребителей, рис часто загрязнен неорганическим мышьяком, способным вредить сосудам и нервам, вызывать рак.

Выпечка. Ее состав нередко отличается высоким содержанием дешевых переработанных жиров, в частности, пальмового масла, содержащего канцерогенные загрязнители (например, 3-монохлорпропандиол эфир жирной кислоты). Любителям хлебобулочных изделий лучше научиться печь самим.

Чипсы, картофель фри и другие крахмалистые горячие продукты. Согласно имеющимся данным исследований регулярное потребление жареной картошки и чипсов два-три раза в неделю удваивает риск смерти. Это связано не только с высоким содержанием жира и соли, что способствует сердечно-сосудистым заболеваниям, но и с большим количеством акриламида. Данное вещество является канцерогенным и возникает при чрезмерной тепловой обработке продуктов, богатых углеводами. Особенно большие количества акриламида содержатся в жареном картофеле, но также его источниками являются печенье, крекеры, тосты, хрустящие хлебцы, сухие завтраки.

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