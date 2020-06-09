Специалистами в области питания были названы полезные продукты, которые обычно остаются в тени: в их перечень входят чечевица, сардины, томатная паста, куриные лапки и другие.

Многие полезные продукты не имеют «громкой» репутации и незаслуженно остаются в тени, хотя их присутствие в рационе укрепляет здоровье и к тому же необременительно для семейного бюджета.

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Как сообщает MedikForum, специалистами в области питания были названы полезные продукты, которые обычно остаются в тени: в их перечень входят чечевица, сардины, томатная паста, куриные лапки и другие.

Чечевица. Отличаясь скромным размером, она может похвастаться большим потенциалом пользы – обилием пищевых волокон, железа, витаминов группы B. Благодаря такому комплексу сокращается риск болезней сердца, мозга, улучшаются пищеварение и обмен веществ.

Сардина. Она готова к употреблению прямо из банки, является прекрасным вариантом вспомогательного блюда. Полезна своим содержанием белка, омега-3 жирных кислот, витаминов B12 и D: включение этой рыбы в рацион улучшает показатели здоровья, особенно функций сосудов, сердца.

Морская капуста. Часто остается в тени, хотя по имеющимся данным ее присутствие в ежедневном рационе эффективно помогает нормализовать давление, снижает риск сердечных приступов, укрепляет стенки сосудов и уменьшает концентрацию холестерина в крови.

Также ее употребление повышает чувствительность к инсулину, что улучшает защиту от развития диабета. Другое полезное свойство продукта – высокое содержание лигнанов, веществ с антиоксидантным действием, способных блокировать химические соединения, вызывающие рак.

Томатная паста. Не относится к изысканным продуктам и потому нередко остается в тени. Но из томатной пасты организм может получить гораздо больше натурального антиоксиданта ликопина, чем из свежих помидоров, которые традиционно считаются его лучшим источником. Две ежедневных чайных ложки томатной пасты повышают защиту кожу от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей, снижая тем самым вероятность рака. Вдобавок является источником других антиоксидантов, улучшающих работу кишечника, что важно для общего здоровья.

Куриные лапки. Проводившееся в Японии исследование показало: продукт отличается повышенной концентрацией белка, действие которого сопоставимо с эффектом препаратов для гипертоников. При склонности к повышению давления специалисты рекомендуют употреблять бульон из куриных лапок 4 раза в неделю, не добавляя в него соль. Содержащийся в них коллаген, повышает активность суставов, способствует восстановлению хрящевой ткани, улучшает состояние кожи. Также в субпродукте содержится очень много витамина В4, ответственного за активный метаболизм, здоровые функции кишечника, печени.

Перловка (ячмень). За счет большого количества клетчатки, очищающей пищеварительный тракт от вредных отложений, нормализует стул, полезна как средство от запоров. Еще ее употребление способствует омоложению кожи: этому помогают витамин Е и белок. Другой компонент перловки, провитамин А, укрепляет иммунную систему организма: он повышает защитную функцию слизистых оболочек, защищает дыхательные пути от проникновения чужеродных болезнетворных бактерий.

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