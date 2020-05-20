Названы четыре способа сбросить вес во время самоизоляции

Лучше не отказываться от планирования еды, приготовления блюд на несколько дней вперед.

Во время самоизоляции большинство людей проводит время дома, а значит, физическая активность практически на нуле, а доступ к еде и перекусам постоянный. Чтобы не допустить набора лишнего веса и даже справиться с лишним, нужно придерживаться четырех простых правил.

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Первое из них - планирование. Не отказывайтесь от планирования еды, приготовления блюд на несколько дней вперед. Сохранение этой рутины позволит всегда иметь в запасе сбалансированную пищу и сократит желание прибегнуть к перекусу, передает medikforum.

Перекусы - если вам свойственно между обедом и ужином съесть пачку чипсов, откажитесь от покупки соответствующих продуктов на время самоизоляции. Обратите внимание на закуски, богатые белками, и фрукты.

Движение - тренажерные залы может и закрыты, но обучающие видео с YouTube никто не убирал. Найдите тренировку, которая будет вам по душе и по силам. Можно подписаться на спортсменов в Instagram. Многие сейчас проводят тренировки онлайн.

Вода - в попытках сбросить вес важно поддерживать достаточный уровень воды в организме. Исследование 2016 года показало, что тучные люди чаще сталкиваются с обезвоживанием.