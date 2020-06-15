Названы четыре продукта, которые женщинам стоит включить в свой рацион

Одна из серьезных проблем со здоровьем, с которой сталкиваются женщины во всем мире – дефицит кальция. Поэтому им рекомендовано употреблять молочные продукты.

Диетические потребности мужчин и женщин различаются, поскольку у мужчин больше мышечной массы, чем у женщин, а также более высокий уровень метаболизма. При этом женский организм каждый месяц претерпевает изменения, связанные с циклом, поэтому им может требоваться больше витаминов и минералов. Составляя рацион, стоит включать в него эти четыре продукта.

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Жирная рыба. Для женщин важно есть жирную рыбу один-два раза в неделю, поскольку в ней много железа и омега-3 жирных кислот, передает medikforum.

Молочные продукты. Одна из серьезных проблем со здоровьем, с которой сталкиваются женщины во всем мире – дефицит кальция. Поэтому им рекомендовано употреблять молочные продукты. Это поможет усилить прочность костей. Кроме того, такие продукты как йогурты помогают улучшить состояние кишечника.

Бобовые. Бобовые полны важных соединений, помогающих сократить риск развития серьезных заболеваний. Кроме того, это отличный источник белка, которым можно заменить красное мясо.

Помидоры. Содержащие ликопин помидоры могут помочь в защите от рака молочной железы. В них также содержаться антиоксиданты, которые помогают предотвратить окислительный стресс, что сказывается на качестве кожи.

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