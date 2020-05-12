Названы четыре продукта, которые помогут поднять настроение

В условиях карантина поднять настроение способны некоторые продукты.

В условиях самоизоляции может быть немало проблем с плохим настроением. Поднять его можно с помощью еды. При этом весьма вкусной и полезной.

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Бананы. Они полны калия, а также триптофана, который помогает головному мозгу регулировать настроение. Кроме того, в банане присутствует фолиевая кислота. Ее недостаток в организме связан с депрессией, передает medikforum.

Ягоды. Согласно исследованию Института молекулярных исследований им. Торри Пайнса, некоторые ягоды имеют химическое сходство с вальпроевой кислотой, рецептурным препаратом, стабилизирующим настроение.

Киноа. В последнее время киноа становится все популярнее и популярнее, и это неспроста. В 2010 году было обнаружено, что в ее составе присутствует флаваноид кверцетин, обладающий действием антидепрессанта.

Куркума. Популярная пряность, использующаяся в восточноазиатской кухне, содержит куркумин. У данного компонент есть способность улучшать настроение и даже бороться с депрессией.