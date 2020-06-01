Названы четыре причины добавить чернику в рацион

Черника хоть и маленькая ягода, но богата антиоксидантами. В этих ягодках их содержится больше, чем в любом другом продукте.

На фоне пандемии важно выбирать максимально полезные продукты для своего привычного меню. Наступление лета всегда знаменует приход на стол свежих ягод и фруктов. Одной из ягод, которые стоит добавить в свое меню, является черника, и тому есть несколько причин.

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Антиоксиданты - черника хоть и маленькая ягода, но богата антиоксидантами. Удивительно, но в этих ягодках их содержится больше, чем в любом другом продукте.

Здоровье костей - черника является хорошим источником витамина К, который работает вместе с кальцием, обеспечивая здоровье и крепость костей. Кроме того, витамин К играет роль в поддержании кровообращения и способствует здоровью сердца, передает medikforum.

Умственное старение - согласно исследованиям, потребление черники также помогает улучшить работу мозга у пожилых людей, даже помогает задержать умственное старение более чем на два года.

Давление и сердце - упоминаемые выше антиоксиданты помогают снизить кровяное давление. Это оказывает воздействие на работу сердца. Исследования показывают, что регулярное употребление антоцианов (основной антиоксидант в чернике) может снизить риск сердечного приступа на 32%.

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