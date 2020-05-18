Названа важная причина пить молоко на ночь

Некоторые эксперты также утверждают, что употребление молока перед сном имеет психологические эффекты, укрепляя эту привычку.

Многие пьют молоко перед сном, полагая, что это ускорит засыпание. Несколько исследований подтверждают эту теорию.

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В частности, употребление перед сном молока и сыра приводит к более спокойному в течение ночи сну. Эксперты отмечают, что причиной тому являются определенные соединения, присутствующие в этих молочных продуктах.

Молоко содержит гормон мелатонин и аминокислоту триптофан. Оба компонента оказывают позитивное влияние на настроение, облегчая отход ко сну. Некоторые исследования также обнаружили, что эти компоненты уменьшают симптомы тревоги и депрессии, которые обычно появляются перед сном, передает medikforum.

Триптофан помогает организму выделять химический нейротрансмиттер серотонин, который уменьшает беспокойство и делает тело более расслабленным. Между тем, мелатонин помогает регулировать циркадный ритм и дает мозгу сигнал войти в состояние сна.

Некоторые эксперты также утверждают, что употребление молока перед сном имеет психологические эффекты, укрепляя эту привычку.