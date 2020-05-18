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Названа важная причина пить молоко на ночь

10:33, 18 мая 2020
Зарубежные новости
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Молоко содержит гормон мелатонин и аминокислоту триптофан \ Фото: УНИАН

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В частности, употребление перед сном молока и сыра приводит к более спокойному в течение ночи сну. Эксперты отмечают, что причиной тому являются определенные соединения, присутствующие в этих молочных продуктах.

Молоко содержит гормон мелатонин и аминокислоту триптофан. Оба компонента оказывают позитивное влияние на настроение, облегчая отход ко сну. Некоторые исследования также обнаружили, что эти компоненты уменьшают симптомы тревоги и депрессии, которые обычно появляются перед сном, передает medikforum.

Триптофан помогает организму выделять химический нейротрансмиттер серотонин, который уменьшает беспокойство и делает тело более расслабленным. Между тем, мелатонин помогает регулировать циркадный ритм и дает мозгу сигнал войти в состояние сна.

Некоторые эксперты также утверждают, что употребление молока перед сном имеет психологические эффекты, укрепляя эту привычку.

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