Назван редкий "первый и последний" симптом COVID-19
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 "первым и последним" симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови.
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Об этом рассказала в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Она отметила, что, согласно госпитальной статистике США, в период эпидемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодами 2018-го и 2019 года.
"Важно знать, что гиперкоагуляция (повышенная активность свертывающей системы кровообращения) — часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов", — подчеркнула профессор.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 315 185 человек. В то же время, выздоровело 1 733 963 человека.
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