Кровь нелегально продается по цене от 950 до трех с половиной тысяч фунтов стерлингов.

На черном рынке Пакистана начали продавать кровь людей, переболевших COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на местных медиков.

Кровь нелегально продается по цене от 950 до трех с половиной тысяч фунтов стерлингов. Семьи заболевших COVID-19 уверены, что такая кровь является «чудо-средством» и способна спасти их близких.

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«Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из «донорской» крови плазму», - рассказал журналистам один из врачей государственной больницы Исламабада.

В то же время пакистанские врачи признают, что в больницах заканчиваются лекарства, поэтому и сами называют плазму «чудо-средством».

Как сообщал УНИАН, итальянские ученые считают, что коронавирус может исчезнуть сам по себе до изобретения вакцины. После мутаций он стал не такой агрессивный, как был раньше.

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