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"Достучаться до буковинцев": глава ОГА бьет тревогу из-за рекордных показателей заражений COVID-19

00:27, 15 августа 2020
Зарубежные новости
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На Буковине коронавирус не отступает / REUTERS

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

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"Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае. Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальную дистанцию, нет. Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля", - резюмировал Осачук.

По состоянию на 14 августа, в области зафиксировали 7434 случая заболевания. Из них 5451 человек уже выздоровели. За последние сутки болезнь преодолели 47 человек.

facebook.com/SergiiOsachuk

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Автор: Наталия Печиборщ

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