"Достучаться до буковинцев": глава ОГА бьет тревогу из-за рекордных показателей заражений COVID-19

По состоянию на 14 августа, в области зафиксировали 7434 случая заболевания. Из них 5451 человек уже выздоровела. За последние сутки болезнь преодолели 47 человек.

На Буковине обнаружили 170 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

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"Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае. Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальную дистанцию, нет. Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля", - резюмировал Осачук.

По состоянию на 14 августа, в области зафиксировали 7434 случая заболевания. Из них 5451 человек уже выздоровели. За последние сутки болезнь преодолели 47 человек.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 14 августа 2020

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Автор: Наталия Печиборщ