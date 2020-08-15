"Достучаться до буковинцев": глава ОГА бьет тревогу из-за рекордных показателей заражений COVID-19
00:27, 15 августа 2020Зарубежные новости
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По состоянию на 14 августа, в области зафиксировали 7434 случая заболевания. Из них 5451 человек уже выздоровела. За последние сутки болезнь преодолели 47 человек.
На Буковине коронавирус не отступает / REUTERS
На Буковине обнаружили 170 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.
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"Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае. Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальную дистанцию, нет. Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля", - резюмировал Осачук.
По состоянию на 14 августа, в области зафиксировали 7434 случая заболевания. Из них 5451 человек уже выздоровели. За последние сутки болезнь преодолели 47 человек.
facebook.com/SergiiOsachuk
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