На боку, спине, животе: названы плюсы и минусы разных поз сна

Обычно человек выбирает позу для сна неосознанно.

Разные позы для сна могут иметь свои плюсы и минусы, которые влияют на человеческое здоровье. Специалисты назвали их достоинства и недостатки.

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Как сообщает MedikForum, со ссылкой на немецкий журнал Focus, обычно человек выбирает позу для сна неосознанно. Однако, люди, предпочитающие спать в позе на правом боку, часто имеют проблемы с органами пищеварения, предостерегают медики. По их словам, в такой позиции желудочная кислота может легко перетекать обратно в пищевод. Люди, привыкшие спать на правой стороне тела, страдают от изжоги и проблем с пищеварением вдвое чаще, чем левши. Одним из явных минусов такой позы для сна является то, что она усложняет работу поджелудочной железы из-за давления на желудок.

Что касается позы сна на левом боку, она предпочтительнее для сердца. Наша главная артерия согнута влево, организму в этом положении легче перекачивать кровь.

В то же время поза зародыша с согнутыми руками и ногами часто связана с болями в шее и спине. Боковой сон имеет плюсы для здоровья, если верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута, отмечают эксперты.

Когда любимой позой для сна становится «на спине», это связано с определенными минусами для дыхания. В таком положении выше риск западания языка, сужения дыхательных путей, храпа.

«Если сужение является серьезным, дыхание может иногда останавливаться . Те, кто спит один, ничего не знают об этом, но страдают от таких последствий, как высокое кровяное давление и высокий пульс, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта», - рассказали научные работники.

Поза на животе, отмечают они, облегчает нагрузку на межпозвонковые диски, поддерживает естественную кривизну позвоночника. В целом, убеждены эксперты, для организма лучше, когда положение тела во сне меняется несколько раз за ночь.