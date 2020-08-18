Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным - специалист
Все более распространенная мутация коронавируса, обнаруживаемая в странах Европы, Северной Америки и некоторых частях Азии, может быть более заразной, но менее смертельной.
Читайте такжеВ Азии зафиксировали новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнееОб этом заявил старший консультант Национального университета Сингапура и президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья, передает reuters. Он отметил, что распространение мутировавшего коронавируса D614G совпало со снижением уровня смертности.
"Возможно, это даже хорошо - иметь более заразный, но менее смертоносный вирус", - пояснил он.
Ученый отметил, что подавляющее большинство вирусов действительно становятся менее смертельными в процессе мутации.
"Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку вирус зависит от хозяина как источника пищи и места проживания", - сказал он.
Эксперты опасаются, что разрабатываемые вакцины от коронавируса будут неэффективны против D614G, однако Тамбья убежден, что волноваться не следует.
"(Эти) штаммы почти идентичны и не изменили области, которые наша иммунная система обычно распознает, поэтому не должно быть никаких различий для разрабатываемых вакцин", - говорит он.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ученые обнаружили мутацию еще в феврале, и она распространилась в Европе и Америке. ВОЗ также заявила, что нет никаких доказательств того, что мутация привела к более тяжелому течению заболевания.
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