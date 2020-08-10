COVID-19 мутировал: в Южной Корее нашли новый коронавирус
В Южной Корее сообщили, что обнаружили новый коронавирус, который мутировал. В стране было зафиксировано три новых случая заражения мутированным вирусом.
Причем все три новых случая заражения были обнаружены у иностранцев, передает Обозреватель со ссылкой на "Анадолу".
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"Генетические мутации были обнаружены в трех завезенных случаях COVID-19 – двух из Пакистана и одного из Узбекистана", – говорится в сообщении.
Мутировавшие случаи коронавируса были обнаружены после анализа 776 пациентов с COVID-19, включая 597 местных инфекций и 179 завозных случаев.
Органы здравоохранения заявили, что новые обнаруженные мутации отличались от последовательностей вирусного генома, зарегистрированных в базе данных GISAID Всемирной организации здравоохранения.
Отметим, что GISAID – это всемирная научная инициатива и основной источник геномных данных о вирусах гриппа и новом коронавирусе (COVID-19).
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