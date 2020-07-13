Врач из Израиля рассказал, можно ли подцепить коронавирус в море

Врач назвал рискованным отдых на пляже, где не соблюдается необходимая дистанция.

Вероятность заразиться коронавирусом в море зависит от плотности купающихся.

Об этом в блиц-интервью Оbozrevatel рассказал врач из Израиля Борис Бриль.

"Вопрос, какая плотность тех, кто купаются. Если они находятся на расстоянии 1 метра, то да, вполне. А если больше, то вряд ли", – уточнил он.

Медик напомнил, что за счет течения морская вода постоянно обновляется, "невозможно дважды войти в одну реку".

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Вместе с тем он назвал рискованным отдых на пляже, где не соблюдается необходимая дистанция.

"Если мы говорим о дистанции 3 метра – это одно. Но если мы говорим о расстоянии в 1 метр, про общение, стаканы, немытые руки и так далее... Конечно, это фактор риска", – подчеркнул врач.

Напомним, ранее УНИАН писал о массовых нарушениях карантинных требований на пляжах Украины. Из-за большого скопления людей они могут стать новым рассадником коронавируса.

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