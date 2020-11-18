Употребление всего одной чашки кофе в день будущими мамами повышает опасность мертворождения.

Употребление всего одной чашки кофе в день во время беременности может увеличить риск мертворождения.

Читайте такжеБезопасной дозы алкоголя во время беременности не существует - ученыеК такому выводу пришли исследователи из Великобритании.

Употребление всего одной чашки кофе в день будущими мамами повышает опасность мертворождения, как показало исследование с участием более тысячи беременных. 290 из них столкнулись с мертворождениями. Авторы исследования изучили интенсивность употребления женщинами кофеина. Установлено, что на каждые 100 мг кофеина в день, что составляет в эквиваленте менее одной чашке фильтрованного кофе, опасность мертворождения повышалась на 27%, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Считается, что кофеин сужает кровеносные сосуды плаценты, а это может снизить приток кислорода к еще не рожденному ребенку. Малыши в утробе очищаются от кофеина приблизительно на треть медленнее, чем их мамы, и это может стать причиной развития аритмии. Как и в случае с алкоголем, последствия кофе в рационе беременных постоянно вызывают научные споры.

До сих пор не установлено, безопасен ли кофе для будущих мам. К примеру, в Англии им рекомендуют употреблять не более 200 мг кофеина в сутки. Зато известно, что энергетические напитки могут быть особенно вредными, и если женщина выпивает по 100 мг энергетика в день, то вероятность мертворождения выше на 85%, по сравнению с беременными, которые не пьют энергетиков. 100 мг растворимого кофе в день, судя по всему, увеличивают эту опасность на треть.

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Автор: УНИАН