Ученые выяснили, что дети и взрослые имеют разное восприятие сладости

Дети и подростки отдают предпочтение более концентрированному уровню сладости, по сравнению со взрослыми.

По сравнению с взрослыми, дети и подростки менее чувствительны к сладкому вкусу, поэтому нуждаются в 40% повышении количества сахарозы, чтобы ощутить сладость.

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К такому выводу пришло новое исследование, представленное в журнале Nutrients, передает medikforum. При этом дети и подростки отдают предпочтение более концентрированному уровню сладости, по сравнению со взрослыми.

В исследовании приняли участие 108 детей, 172 подростка и 205 взрослых в возрасте от 7 до 67 лет. Исследователи предложили воду с сахаром, оценивая, какую концентрацию выбирают участники, и каков минимальный порог, позволяющим им определить сладкий вкус.

«В то время как более низкая чувствительность детей требовала более высоких концентраций сахарозы, чтобы они могли определить вкус, чувствительность участников к сладкому вкусу не предсказывала уровень сладости, который они предпочитали», - рассказывает соавтор исследования Джули А. Меннелла.

Из-за низкой чувствительности дети и подростки чувствовали сладкий вкус при растворении кусочка сахара в 1,1 л воды, в то время как взрослым было достаточно концентрации одного кусочка в 1,6 л воды.

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