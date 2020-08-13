В Британии женщина умерла, смешав два моющих средства при уборке

Экспертиза установила, что приступ астмы был вызван газом, который образовался из-за смешивания хлорсодержащего отбеливателя и средством для мытья унитазов.

Женщина во время уборки допустила роковую ошибку, о которой даже не догадывалась. Она смешала два моющих средства и спровоцировала химическую реакцию, которая вызвала у нее смертельный приступ астмы.

Читайте такжеНазваны шесть опасных сигналов организма

Инцидент произошел накануне в Великобритании. Селия Сеймур после уборки ванной комнаты вышла на улицу, где у нее начались проблемы с дыханием. Через несколько минут она потеряла сознание. Прибывшим к ее дому медикам удалось провести реанимацию женщины. Затем она была доставлена в больницу, где врачи ввели ее в медикаментозную кому. Состояние Сеймур не улучшалось и через четыре дня она умерла, сообщает medikforum.

Экспертиза установила, что приступ астмы был вызван газом, который образовался из-за смешивания хлорсодержащего отбеливателя и чистящим средством для мытья унитазов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram