Мир после COVID-19: в Норвегии разрешили обниматься с друзьями

Сейчас в стране низкий уровень заражения Covid-19.

В Норвегии разрешили обниматься с близкими друзьями из-за низкого уровня заражений Covid-19 в стране.

Об этом заявили в Государственном агентстве здравоохранения Норвегии, передает The Local.

Читайте такжеДаже не вторая волна: ВОЗ объяснила увеличение количества заболевших COVID-19 в мире

Уровень заражения в стране настолько низок, что людям теперь разрешили обнимать небольшой круг близких друзей.

«Когда уровень заражения такой низкий, как сейчас, я думаю, что это нормально - обнять близких друзей», - заявил Стювиц Берг из Норвежского института общественного здоровья (NIPH).

Как сообщал УНИАН, число новых случаев инфицирования смертельным COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram