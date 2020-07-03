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Мир после COVID-19: в Норвегии разрешили обниматься с друзьями

23:52, 03 июля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация pinterest.co.uk

Об этом заявили в Государственном агентстве здравоохранения Норвегии, передает The Local.

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Уровень заражения в стране настолько низок, что людям теперь разрешили обнимать небольшой круг близких друзей.

«Когда уровень заражения такой низкий, как сейчас, я думаю, что это нормально - обнять близких друзей», - заявил Стювиц Берг из Норвежского института общественного здоровья (NIPH).

Как сообщал УНИАН, число новых случаев инфицирования смертельным COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки.

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