Мир после COVID-19: в Норвегии разрешили обниматься с друзьями
23:52, 03 июля 2020Зарубежные новости
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Сейчас в стране низкий уровень заражения Covid-19.
Иллюстрация pinterest.co.uk
В Норвегии разрешили обниматься с близкими друзьями из-за низкого уровня заражений Covid-19 в стране.
Об этом заявили в Государственном агентстве здравоохранения Норвегии, передает The Local.
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Уровень заражения в стране настолько низок, что людям теперь разрешили обнимать небольшой круг близких друзей.
«Когда уровень заражения такой низкий, как сейчас, я думаю, что это нормально - обнять близких друзей», - заявил Стювиц Берг из Норвежского института общественного здоровья (NIPH).
Как сообщал УНИАН, число новых случаев инфицирования смертельным COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки.
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