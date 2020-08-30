Чиновница опубликовала результаты своего теста на COVID-19.

В Молдове подтвердили коронавирусную инфекцию у министра здравоохранения страны Виорики Думбревяну.

Об этом чиновница сообщила на странице в Facebook.

Она пояснила, что Молдова уже семь месяцев борется с COVID-19, "мы все вместе работали и работаем до истощения".

"В эти моменты я тоже борюсь с болезнью. Не в моем качестве министра, а как пациент, проверенный на COVID-19. Трудно, как морально, так и физически, но я следую процедуре, назначенному врачами, и надеюсь, что пройду через COVID-19", - написала она.

Молдавский министр призвала всех беречь здоровье и поблагодарила коллег-медиков за самоотверженность и мужество.

Коронавирус в мире: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован