Глава Минздрава Молдовы заразилась коронавирусом / facebook.com/DumbraveanuViorica
В Молдове подтвердили коронавирусную инфекцию у министра здравоохранения страны Виорики Думбревяну.
Об этом чиновница сообщила на странице в Facebook.
Она пояснила, что Молдова уже семь месяцев борется с COVID-19, "мы все вместе работали и работаем до истощения".
"В эти моменты я тоже борюсь с болезнью. Не в моем качестве министра, а как пациент, проверенный на COVID-19. Трудно, как морально, так и физически, но я следую процедуре, назначенному врачами, и надеюсь, что пройду через COVID-19", - написала она.
Молдавский министр призвала всех беречь здоровье и поблагодарила коллег-медиков за самоотверженность и мужество.
Результаты теста на коронавирус / facebook.com/DumbraveanuViorica
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