Медики назвали простой и эффективный способ спастись от похмелья

Чай из популярного корня быстро восстанавливает пищеварение.

Как оказалось, имбирь, которому приписывали чудодейственные свойства в борьбе с коронавирусом, более эффективен в других ситуациях. Например, при похмелье.

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Имбирный чай помогает в короткие сроки восстановить работу кишечника и снять симптомы постинтоксикационного состояния, вызванного чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

Как правило, состояние, вызванное переизбытком спиртного, часто сопровождается расстройством кишечника, что затрудняет прием пищи, необходимой для нормальной работы организма. Вот как раз имбирь помогает восстановить эту важную функцию организма, считают специалисты, сообщает medikforum.

Если же похмелье сопровождается беспричинной агрессией, чувством страха и стрессом, медики советуют пить ромашковый чай. При выходе из алкогольного отравления, а похмелье это именно оно и есть, вообще следует пить больше жидкости, чтобы из организма как можно быстрее выводились отравляющие вещества.

Что же касается пищи, полезной при похмелье, то предпочтение следует отдавать фруктам и овощам. А вот от хлеба, мясных изделий и сухих завтраков следует воздержаться. Общее состояние организма поможет улучшить еда с витаминами С и группы В. Ими богаты яйца, фасоль и черника.