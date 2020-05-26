Нецензурные слова помогают унять боль - исследование

А вот "заменители" ругательств оказались неэффективным обезболивающим.

Похоже, ругаться может быть полезно. Все больше исследований демонстрирует, что при правильных обстоятельствах просто произносить "запрещенные слова" вслух помогает уменьшить боль. При этом другие слова такого эффекта не имеют.

Про новое исследование, опубликованное в "Frontiers in Psychology", пишет ТСН со ссылкой на Science Alert.

Как и почему нецензурные слова притупляют чувство боли - неизвестно. Большая часть гипотез при этом принадлежит одному ученому - британскому психологу Ричарду Стивенсу.

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Тем не менее, то, что открыл Стивенс, безусловно, очень интересно. Чуть больше десяти лет назад он и его команда обнаружили: если люди погружают руку в ледяную воду, то простое ругательство позволяет участникам ощутить меньше боли и дольше ее терпеть.

Также наблюдения обнаружили, что преимущества этого эффекта связаны с тем, как часто люди матерятся в обычной жизни. Чем больше ругаются, тем меньший эффект.

Похоже, обезболивающий эффект связан и с другими подобными странностями. Ругань, показывают исследования, может делать людей сильнее, а табуированные жесты, вместо матерных слов, также могут помочь, когда человек ощущает боль.

Теперь, в своей последней работе на эту тему, Стивенс и его коллега Олли Робертсон исследовали, что произойдет, если во время эксперимента с ледяной водой использовать обычные слова или выдуманные маты.

В новом эксперименте 92 участники погружали руку в холодную воду, температуру которой держали на уровне 3-5 ° C, пока подопытный мог выдержать это. Во время этого неприятного испытания исследователи фиксировали частоту сердечных сокращений, а участники повторяли одно из четырех слов каждые три секунды.

Эти четыре слова: обычный матюк "f*ck"; нейтральное слово и два придуманных матерных слова, разработанные специально для эксперимента. Первым вымышленным было "fouch" - оно должно вызывать эмоциональный отклик. Второе - "twizpipe", которое должно быть смешным.

Несмотря на то, что новая брань была придумана так, чтобы частично напоминать настоящую, особого эффекта она не имела. По крайней мере, с точки зрения эффекта обезболивания.

Результаты подкрепляют предыдущие исследования Стивенса, и указывают на то, что обычная брань уменьшает восприятие боли. Во время этого эксперимента выкрикивание слова "f*ck" было связано с увеличением порога боли на 32% и повышением терпимости к нему на 33%.

Раньше, когда в Украине был предложен законопроект "о дематюкации", бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказывала о пользе брани. По ее словам, человек в случае использования крепких выражений во время критической или неожиданной ситуации чувствует облегчение, ибо мозг реагирует выделением эндорфинов на быстрое и точное выражение отношения к происходящему. Кроме того, свободное выражение своих эмоций помогает даже увеличить продолжительность жизни. При этом Супрун предостерегает, что речь идет именно о ситуации особого физического или эмоционального напряжения.

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