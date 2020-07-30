В Иордании более чем 800 человек отравились дешевой шаурмой

Вследствие отравления в больнице умер 5-летний мальчик. Ребенок страдал сердечной недостаточностью, и медики не смогли его спасти.

826 человек госпитализировали в столице Иордании с пищевым отравлением. Один ребенок скончался.

Об этом сообщает BBC.

Все пострадавшие – посетители одного заведения общественного питания. В больницу они попали после того, как попробовали, в частности, недорогую шаурму и жаренное на гриле мясо. По информации местных СМИ, именно шаурму предлагали людям вдвое дешевле обычной цены.

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Первая волна жалоб на здоровье началась в понедельник.

Вследствие отравления в больнице умер 5-летний мальчик. Ребенок страдал сердечной недостаточностью, и медики не смогли его спасти.

По состоянию на четверг 321 человек остается в больнице в стабильном состоянии.

Во время проверки ресторана, специалисты выявили нарушения при хранении мяса во время жары: его не охладили до нужной температуры. Лабораторные анализы подтвердили наличие в мясе бактерий. Трех человек, включая владельца ресторана, задержали. Расследование происшествия продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Иране сотни людей умирают от отравления промышленным этилом, пытаясь излечиться от симптомов коронавируса.

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