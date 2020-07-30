цей матеріал доступний українською

В Иордании более чем 800 человек отравились дешевой шаурмой

18:57, 30 июля 2020
Зарубежные новости
185 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает BBC.

Все пострадавшие – посетители одного заведения общественного питания. В больницу они попали после того, как попробовали, в частности, недорогую шаурму и жаренное на гриле мясо. По информации местных СМИ, именно шаурму предлагали людям вдвое дешевле обычной цены.

Читайте такжеНазваны восемь самых опасных для здоровья продуктов

Первая волна жалоб на здоровье началась в понедельник.

Вследствие отравления в больнице умер 5-летний мальчик. Ребенок страдал сердечной недостаточностью, и медики не смогли его спасти.

По состоянию на четверг 321 человек остается в больнице в стабильном состоянии.

Во время проверки ресторана, специалисты выявили нарушения при хранении мяса во время жары: его не охладили до нужной температуры. Лабораторные анализы подтвердили наличие в мясе бактерий. Трех человек, включая владельца ресторана, задержали. Расследование происшествия продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Иране сотни людей умирают от отравления промышленным этилом, пытаясь излечиться от симптомов коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter