В Иордании более чем 800 человек отравились дешевой шаурмой
826 человек госпитализировали в столице Иордании с пищевым отравлением. Один ребенок скончался.
Об этом сообщает BBC.
Все пострадавшие – посетители одного заведения общественного питания. В больницу они попали после того, как попробовали, в частности, недорогую шаурму и жаренное на гриле мясо. По информации местных СМИ, именно шаурму предлагали людям вдвое дешевле обычной цены.
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Первая волна жалоб на здоровье началась в понедельник.
Вследствие отравления в больнице умер 5-летний мальчик. Ребенок страдал сердечной недостаточностью, и медики не смогли его спасти.
По состоянию на четверг 321 человек остается в больнице в стабильном состоянии.
Во время проверки ресторана, специалисты выявили нарушения при хранении мяса во время жары: его не охладили до нужной температуры. Лабораторные анализы подтвердили наличие в мясе бактерий. Трех человек, включая владельца ресторана, задержали. Расследование происшествия продолжается.
Как сообщал УНИАН, в Иране сотни людей умирают от отравления промышленным этилом, пытаясь излечиться от симптомов коронавируса.
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