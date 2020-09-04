Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 не раньше середины 2021 года.
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Об этом сегодня заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает DW.
"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - отметила она.
По словам Харрис, сейчас на стадии испытаний около 9 потенциальных вакцин от коронавируса.
Представитель ВОЗ подчеркнула важность тщательных проверок эффективности и безопасности вакцины.
"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько эта вакцина является эффективной, и также понять, насколько она безопасна", - отметила Харрис.
Она добавила, что до сих пор ни одна из потенциальных вакцин пока не продемонстрировала четко доказанной эффективности на уровне хотя бы 50 процентов. Это, уточнила Харрис, является показателем, к которому стремится ВОЗ.
Испытания вакцин от коронавируса
- По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.
- 2 сентября главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что по состоянию на начало сентября клинически исследуются 33 вакцины-кандидата против COVID-19, 9 из них уже проходят испытания на третьей клинической стадии.
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