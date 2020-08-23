В ВОЗ рассказали, нужно ли детям носить маски от коронавируса

В организации не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет.

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно ношения защитных масок детьми.

Об этом говорится в рекомендациях на официальном сайте ВОЗ, пишет ТСН.

В организации не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать средства защиты должным образом. Зато детям старше 12-летнего возраста нужно использовать средства индивидуальной защиты так же, как и взрослым.

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В ВОЗ отмечают, что использовать средства индивидуальной защиты следует в местах, когда нет возможности соблюдать социальной дистанции, а также в районах с высокой заболеваемостью коронавирус.

Когда ребенку нужно носить маску: рекомендации ВОЗ

Организация назвала факторы, которыми следует оперироваться при принятии решения об использовании маски:

распространена ли передача вируса в районе проживания ребенка;

способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;

доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;

потенциальное воздействие ношение маски на обучение и психосоциальное развитие;

конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска коронавируса.

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Автор: УНИАН