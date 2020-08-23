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В ВОЗ рассказали, нужно ли детям носить маски от коронавируса

02:01, 23 августа 2020
Зарубежные новости
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В ВОЗ сообщили, обязательно ли детям носить маски / фото УНИАН

Об этом говорится в рекомендациях на официальном сайте ВОЗ, пишет ТСН.

В организации не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать средства защиты должным образом. Зато детям старше 12-летнего возраста нужно использовать средства индивидуальной защиты так же, как и взрослым. 

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В ВОЗ отмечают, что использовать средства индивидуальной защиты следует в местах, когда нет возможности соблюдать социальной дистанции, а также в районах с высокой заболеваемостью коронавирус. 

Когда ребенку нужно носить маску: рекомендации ВОЗ

Организация назвала факторы, которыми следует оперироваться при принятии решения об использовании маски:

  • распространена ли передача вируса в районе проживания ребенка;
  • способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;
  • доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;
  • потенциальное воздействие ношение маски на обучение и психосоциальное развитие;
  • конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска коронавируса. 

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Автор: УНИАН

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