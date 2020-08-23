В ВОЗ рассказали, нужно ли детям носить маски от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно ношения защитных масок детьми.
Об этом говорится в рекомендациях на официальном сайте ВОЗ, пишет ТСН.
В организации не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать средства защиты должным образом. Зато детям старше 12-летнего возраста нужно использовать средства индивидуальной защиты так же, как и взрослым.
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В ВОЗ отмечают, что использовать средства индивидуальной защиты следует в местах, когда нет возможности соблюдать социальной дистанции, а также в районах с высокой заболеваемостью коронавирус.
Когда ребенку нужно носить маску: рекомендации ВОЗ
Организация назвала факторы, которыми следует оперироваться при принятии решения об использовании маски:
- распространена ли передача вируса в районе проживания ребенка;
- способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;
- доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;
- потенциальное воздействие ношение маски на обучение и психосоциальное развитие;
- конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска коронавируса.
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