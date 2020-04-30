Ученые установили, что люди с социофобией заметно отличаются друг от друга

Ученые долго искали связь между личностными факторами и риском развития психических заболеваний.

Люди с социофобией имеют ряд отличительных черт по сравнению с людьми без диагноза. Среди них чаще всего выделяется эмоциональная нестабильность и интроверсия.

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К такому выводу пришли ученые из Уппсальского университета. «Социофобия, по-видимому, имеет сильную связь с личностью человека, но при этом есть заметные различия», - рассказывает профессор Томас Фурмарк с факультета психологии Уппсальского университета, глава исследования, передает medikforum.

Ученые долго искали связь между личностными факторами и риском развития психических заболеваний. Исследование, проведенное в Уппсальском университете, показывает, что личностные характеристики тесно связаны с социофобией.

В исследовании приняли участие 265 человек с диагнозом. Они заполнили подробные анкеты, для определения их личностных характеристик. Их сравнили с контрольной группой людей без диагноза.

Результаты показали, что люди с социофобией имели заметно отличающиеся черты личности, в частности, высокий показатель невротизма и интроверсии, другими словами, склонность к эмоциональной нестабильности и закрытость от контактов. Одновременно с этим среди пациентов с диагнозом присутствуют заметные различия.

Так 33% от общего числа были одновременно очень тревожными и инверсивными, 29% были инверсивными, но с меньшим проявлением тревожности, а оставшиеся 38% были тревожны, но при этом близки к экстраверсии.