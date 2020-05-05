Лукашенко в разгар пандемии пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад 9 мая.
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"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - цитирует его слова БЕЛТА.
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Беларуси заявил, что парад на 9 мая не будет отменен, неcмотря на распространение коронавируса.
По данным Минздрава Беларуси на 4 мая, с начала пандемии в Беларуси выявлено 17 489 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего проведено 211 369 тестов на коронавирус.
Выздоровело и выписано 3259 пациентов, скончались 103 человека.
Тем не менее, карантин в стране не вводится. Лукашенко неоднокрантно называл эпидемию коронавируса "психозом" и "политикой".
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