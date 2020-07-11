В ЕС одобрили препарат для лечения самого опасного вида рака

Одобрение Европейской комиссии было получено на основании рандомизированного исследования, в котором принимали участие 154 пациента, половина из которых два раза в день получала по 300 мг Lynparza.

Фармгиганты AstraZeneca и Merck получили разрешение на продажу на территории Евросоюза противоопухолевого препарата Lynparza для поддерживающего лечения рака поджелудочной железы.

Ранее Lynparza (олапариб) был одобрен в США и в ряде других стран в качестве поддерживающей терапии первой линии у пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, у которых заболевание не прогрессировало минимум 16 недель после получения химиотерапии, пишет 24 канал.

Читайте такжеИскусственный интеллект может заменить биопсию при раке мозга

Одобрение Европейской комиссии было получено на основании рандомизированного исследования, в котором принимали участие 154 пациента, половина из которых два раза в день получала по 300 мг Lynparza. Выяснилось, что препарат почти удваивает продолжительность времени, в течение которого пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы жили без прогрессирования заболевания.

Продолжительность жизни без прогрессирования пациентов, получавших Lynparza, продолжалась в среднем 7,4 месяца по сравнению с 3,8 месяца в группе плацебо.

В прошлом году Еврокомиссия одобрила Lynparza для терапии женщин, страдающих от прогрессирующего рака яичника с мутацией гена BRCA, а также метастатическим раком молочной железы.

Рак поджелудочной железы является одним из самых опасных. Он быстро прогрессирует и хуже лечится. Новые лекарства помогут продлить жизнь пациентов. К сожалению, с этим диагнозом люди редко живут больше 5 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram