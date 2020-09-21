Лекарства на основе полыни будут тестировать против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол для тестирования африканских лекарственных средств, которые имеют растительное происхождение. Пока ВОЗ не назвала конкретные медицинские продукты, но предварительно в Африке сообщали об эффективности напитка из полыни.

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Ученые предположили, что эти травы могут быть потенциальным методом лечения коронавирусной болезни и других вирусных заболеваний. Сообщение об одобрении протокола опубликовали на официальном сайте ВОЗ.

Примечательно, что это произошло спустя несколько месяцев после того, как президент Мадагаскара популяризировал напиток на основе полыни, который также применяют в лечении малярии, однако тогда его предложение мировые ученые раскритиковали.

Официально: эксперты ВОЗ одобрили протокол III фазы клинических испытаний фитотерапии для лечения COVID-19, а также устав и круг ведения для создания комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических лечебных трав.

"Фаза III клинических испытаний будет иметь решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского препарата", — говорится в заявлении ВОЗ.

Если такой продукт медицины оказывается безопасным, эффективным с гарантированным качеством, ВОЗ будет рекомендовать его для ускоренного, крупномасштабного местного производства.

Впрочем, интересно, что Проспер Тумусиме – региональный директор ВОЗ не упомянул конкретно мадагаскарский напиток COVID-Organics, который, к слову, уже начали продавать в несколько других стран, в основном в Африке.

Эффективен ли напиток из полыни против коронавируса

Целебные свойства растения "полынь обыкновенная", известного также под названием "чернобыльник", применяют обычно в гомеопатии, есть различные лекарственные средства на основе этого растения.

Так, для примера, "артемизинин", который содержит полынь, в течение 20 лет используют для лечения малярии.

Тем временем ученые из Алжира еще в апреле протестировали и сомневались в том, что препараты против малярии могут быть эффективными и против коронавируса.

Исследуют в лабораторных условиях полынь сейчас и ученые из Дании и Германии, в частности разработанный на его основе "артемизинин". И пока не совсем понятно, можно ли будет использовать препараты на основе полыни в профилактических целях или же для лечения.

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Автор: Виктория Гордиенко