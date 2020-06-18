ВОЗ останавливает тестирование предложенных Трампом лекарств из-за неэффективности

Участники исследования, еще не закончившие курс, могут его завершить или отказаться.

Всемирная организация здравоохранения останавливает тестирование противомалярийного препарата Гидроксихлорохин после его подтвержденной неэффективности в лечении больных COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Исследования препарата продвигал президент США Дональд Трамп, который считал, что препарат излечивает от коронавируса.

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Кроме подтвержденной неэффективности в лечении инфицированных, ученые также отметили, что гидроксихлорохин не влияет на снижение показателя смертности от COVID-19. Поэтому набор новых пациентов для эксперимента остановили.

Участники исследования, которые еще не закончили курс, могут его завершить или отказаться.

Как сообщал УНИАН, ВОЗ приветствовала результаты исследования Дексаметазона оксфордских ученых, что может помочь в лечении пациентов со сложной формой коронавируса.

Согласно выводам исследования, употребление Дексаметазона способствовало уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечения пациентов с отеком мозга.

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