Потенциальная вакцина оказалась способной защитить от заражения коронавирусом

Одной дозы хватило, чтобы у подопытных животных появилась сильная защита от COVID-19.

Компания Johnson & Johnson перешла к испытаниям на людях своей вакцины от COVID-19 после публикации данных о проверки ее на животных. Они свидетельствуют, что потенциальный препарат способен обеспечить сильную защиту от коронавируса после одной дозы.

Как пишет The Independent, шесть животных, которые получили экспериментальные прививки, вступили в контакт с инфекцией. Оказалось, что вакцина защитила их от появления заболевания легких. Пять из них не смогли заразиться коронавирусом. Ученые установили это при помощи анализа образцов, взятых из носовой полости.

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Правительство США выделило Johnson & Johnson 456 миллионов долларов, надеясь, что это поможет ускорить производство вакцины, чтобы покончить с пандемией. Препарат использует обычный аденовирус 26, который вызывает простуду. Он выступает в качестве носителя белков коронавируса, провоцируя иммунную систему реагировать.

"Это дает нам уверенность, что мы можем перейти к испытанию вакцины в условиях пандемии, чтобы проверить, даст ли она такую же защиту людям", - сказал главный ученый компании доктор Пол Стоффелс.

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Он добавил, что предварительные испытания такого типа вакцин против других болезней доказывали, что вторая инъекция в значительной степени повышала защиту. Но препарат, который обеспечивает защиту от болезни после первого же укола, более выгодный во времена пандемии из логистических причин.

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