Препарат еще должен пройти ряд клинических исследований.

В Польше заявили, что первыми в мире создали эффективное лекарство от коронавируса. Препарат содержит антитела, уничтожающие вирус.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Будут производить его на основе плазмы крови людей, которые побороли болезнь. Лекарства еще должны пройти ряд клинических исследований, но предварительно их высокую эффективность показали в центре биотехнологий в Кракове.

Польские врачи работали над препаратом от коронавируса с марта. Если дальнейшие исследования будут удачными, Польша станет первой страной в мире, которая разработала собственные лекарства от коронавируса.

Лекарство от коронавируса: что известно

Пока не существует никаких лекарства против COVID-19. Ученые и врачи всего мира работают над созданием вакцины против смертельного вируса. Но пока окончательного варианта нет.

Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол для тестирования африканских лекарств, которые имеют растительное происхождение. Пока ВОЗ не назвали конкретные медицинские продукты, но предварительно в Африке сообщали об эффективности напитка из полыни.

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Автор: УНИАН