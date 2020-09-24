В Польше врачи утверждают, что изобрели эффективное лекарство от коронавируса / фото REUTERS
В Польше заявили, что первыми в мире создали эффективное лекарство от коронавируса. Препарат содержит антитела, уничтожающие вирус.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Будут производить его на основе плазмы крови людей, которые побороли болезнь. Лекарства еще должны пройти ряд клинических исследований, но предварительно их высокую эффективность показали в центре биотехнологий в Кракове.
Польские врачи работали над препаратом от коронавируса с марта. Если дальнейшие исследования будут удачными, Польша станет первой страной в мире, которая разработала собственные лекарства от коронавируса.
Польские врачи утверждают, что изобрели эффективное лекарство от коронавирус
Лекарство от коронавируса: что известно
- Пока не существует никаких лекарства против COVID-19. Ученые и врачи всего мира работают над созданием вакцины против смертельного вируса. Но пока окончательного варианта нет.
- Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол для тестирования африканских лекарств, которые имеют растительное происхождение. Пока ВОЗ не назвали конкретные медицинские продукты, но предварительно в Африке сообщали об эффективности напитка из полыни.
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